«داخلية الوفاق»: تكليفات لعدد من الأجهزة الأمنية لملأ الفراغ الأمني في طرابلس

نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات، والتقليل من حركتهم داخل هذه المناطق التي تفتقر لوجود عناصر الأمن داخلها.

وطمأنت في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الإثنين، المواطنين في العاصمة طرابلس بأنها «بصدد إصدار تكليفات لعدد من الأجهزة الأمنية التابعة لها لملأ الفراغ الأمني»، داعية إلى «إعلاء صوت العقل والحوار والابتعاد قدر المستطاع عن استعمال لغة السلاح والرصاص مراعاة للصالح العام».

وتتضارب المعلومات حول الوضع الميداني بالعاصمة التي تشهد ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.