الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لتغليب مصالح الليبيين

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال الاتحاد الأوروبي إن انفجار العنف في العاصمة الليبية طرابلس لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف.

ودعا ناطق باسم المفوضية الأوروبية إلى تغليب مصالح الليبيين، كما جدد دعم الاتحاد لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة لبلورة مخرج للأزمة.

ولم يعلن المتحدث أي اتصالات بين دولة أو مبادرة محددة بشأن ما يجري في البلاد.

وبدأت في بروكسل أعمال المؤتمر السنوي لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الخارج، في حضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، ووسط خلافات حادة بين دول الاتحاد في معاينة قضايا دبلوماسية وأمنية حيوية، في مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران والعلاقات مع كل من واشنطن وموسكو إلى جانب إدارة الأزمتين في سوريا وليبيا، وتتصارع عدة دول أوروبية علنا بشأن مجمل هذه الملفات.