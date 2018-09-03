روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا لوقف القتال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 01:31 مساء

دعت روسيا أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية، والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى، مع تداعي الوضع الأمني في العاصمة طرابلس بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات الدامية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الإثنين، «موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع في ليبيا وفي العاصمة، وتأسف لأن الوضع في هذا البلد لا يتجه نحو الاستقرار بل يميل إلى التفاقم»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

أضاف البيان «موسكو تنظر بقلق كبير لاندلاع مواجهة جديدة في طرابلس، وفي هذا الصدد، تحث مرة أخرى جميع الأطراف الليبية على وقف الأعمال القتالية، والمساهمة في استعادة الهدوء في العاصمة وضواحيها».

وتابعت «كما تدعو لاتخاذ جميع التدابير لمنع البلاد من الانخراط في فوضى محفوفة بالعواقب الوخيمة على الدولة الليبية».

وتتضارب المعلومات حول الوضع الميداني بالعاصمة التي تشهد ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي
رياضة محلية
ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
الدرسي: نحتاج رئيس حكومة واحد ومصرف مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح شامل
ليبيا
«فرانس برس»: صيف ليبي حارّ بين انقطاع كهرباء وارتفاع الأسعار.. والفوضى تحكم ...
ليبيا
الكاني لـ«بوابة الوسط»: نستعد لاقتحام أبوسليم خلال ساعات.. ولن نعود
ليبيا
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول