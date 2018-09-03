«اللواء السابع»: صد هجوم لقوة الردع وأسر 4 من عناصرها

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 01:02 مساء

أعلنت قوات ما يعرف بـ«اللواء السابع مشاة» عن تعرضها لهجوم شنته قوة الردع في ساعات الصباح الأولى على تمركزاته بمنطقة وادي الربيع.

وقال رئيس المكتب الإعلامي سعد الهمالي اليوم الإثنين، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إن قوات «اللواء السابع» تصدت لهجوم شنته قودة الردع في ساعات الصباح الأولى، وأسرت أربعة عناصر من قوة الردع».

وأضاف، أن قواته، (المعروفة محليا بـ«الكانيات»)، تقدمت إلى طريق الخمسة شوارع في منطقة عين زاره قرب منطقة الفرناج أمس الأحد،ولا تزال قوات اللواء تحاصر مقر كتيبة غنيوة، وتتريث في اقتحامها خوفا على أرواح الأبرياء من المدنيين، حسب تعبيره.

وتتضارب المعلومات حول الوضع الميداني بالعاصمة التي تشهد ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.
 

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