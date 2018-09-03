«الحكم المحلي» تطالب عمداء الزاوية بتسريع جهود التهدئة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 09:23 صباحا
وزير الحكم المحلي المفوض خلال اجتماع مع عمداء وحكماء بلديات الزاوية. (مجلس الوزراء)

طالب وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد عبدالجليل ببذل المزيد من الجهد من أجل التهدئة، وإنهاء الاقتتال الدائر في ضواحي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع بعمداء وحكماء بلديات الزاوية، والزاوية الجنوب، والزاوية الغرب، صباح الأحد بمقر الوزارة بمدينة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وتعيش الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ أكثر من أسبوع، وضعا أمنيا مترديا واشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن جهاز الشرطة القضائية الليبية، مساء الأحد، تسجيل حالة فرار جماعي لنحو «400 نزيل» من القاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس، بعد «حدوث حالة تمرد وهيجان بين صفوف النزلاء».

 

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