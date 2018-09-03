إطلاق مشروع «ليبية قائدة» لتمكين المرأة في العمل السياسي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 12:59 صباحا

شهدت قاعة صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان بمدينة طبرق، صباح أمس الأحد، ورشة عمل عن المرأة في إطار خطة مشروع «ليبية قائدة» الذي يهدف لتمكين المرأة في العمل السياسي تحت إشراف المنظمة الليبية للتنمية.

وقالت منسقة مشروع «ليبية قائدة» خديجة العمامي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام ستطرق إلى قضايا «المواطنة: حقوق وواجبات ومشاركة» و«المواطن والعملية الديمقراطية» و«التنوع الاجتماعي» و«حوار وقبول الآخر» و«دور المرأة في وضع السياسات العامة للدولة» و«المرأة القيادية».

وأوضحت أن المشروع يستهدف «إعداد المرأة إعدادا جيدا وتأهيلها للمشاركة السياسية، بما يعزز تنمية قدراتها السياسية وحثها على المشاركة والمساهمة في زيادة نسبة فاعلية المرأة في العملية السياسية الليبية بمدن طبرق والبيضاء وبنغازي».

وأضافت العمامي أن المشروع يستهدف في البداية تأهيل 16 مشاركة من كل مدينة وسينفذ على مرحلتين في كل مدينة، المرحلة الأولى تستهدف إعداد القائدات في دورة تدريبة لمدة 5 أيام، والمرحلة الثانية تستمر على مدى 3 أسابيع بالاتصال المباشر بين القائدات وقريناتهن في الجامعات عن طريق حلقات نقاش مفتوحة بإشراف فروع المنظمة في هذه المدن.

وذكرت منسقة مشروع «ليبية قائدة» أنه سيجري تقسيم المشاركات إلى 3 فرق سيقوم كل فريق منها بتنظيم 3 حلقات نقاش بمعدل حلقة في كل أسبوع، مشيرة إلى أن مدة المشروع ستكون 6 أشهر.

وبيت العمامي أن المشروع يستهدف: سيدات الأعمال - مديرات المكاتب - المديرات التنفيذيات - مديرات مواقع الأعمال المختلفة - رئيسات الجمعيات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني - مديرات المدارس - عميدات الكليات - معاونات المدراء - المرأة المحبة للقيادة - مرشحات في إنتخابات سابقا - الناشطات السياسيات والحقوقيات - طالبات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا والدراسات العليا.

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