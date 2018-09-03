بعثة الأمم المتحدة تدعو لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 12:16 صباحا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، إنها دعت «جميع الأطراف المعنية» لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.

وقالت البعثة في بيان مقتضب تلقته «بوابة الوسط» إن دعوتها تأتي «بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى عرض الأمين العام للأمم المتحدة بالتوسط بين مختلف الفرقاء الليبيين، وبالاستناد إلى مطالبة مختلف الفرقاء، بما فيها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، بإجراء حوار عاجل حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس».

ونوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ختام بيانها، إلى أنها وجهت الدعوة إلى «مختلف الأطراف المعنية لاجتماع موسع يوم الثلاثاء ظهرًا في مكان يعلن عنه لاحقًا».

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