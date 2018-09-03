تسليم سيارتي إسعاف إلى أماكن إيواء المهاجرين الموقتة في طرابلس

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن الجهاز سلم سيارتي إسعاف إلى أماكن إيواء المهاجرين غير الشرعيين الموقتة في مدينة طرابلس الذين نُـقلوا من مراكز الإيواء بمواقع الاشتباكات التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء الأحد، إن جهاز الإسعاف سلم سيارة إسعاف إلى موقع إيواء المهاجرين الموقت بمدرسة «شهداء بدر» في قرجي بجوار قرية الساعدي، وسيارة أخرى إلى موقع إيواء المهاجرين الموقت بمدرسة موسى بن نصير بجوار قاعة الشعب بحي الأندلس.

ونفى علي ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماع عن توقف جهاز الإسعاف والطوارئ عن العمل بسبب استمرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة ونقص الإمكانات، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في أداء العمل المنوط به.