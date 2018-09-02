بلدية طبرق تتسلم الصك المالي الخاص بملاك الأرض المقام عليها مكب القمامة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 10:38 مساء
تكدس القمامة بجور مبنى بلدية طبرق بسبب إغلاق المكب. (بوابة الوسط)

أكد وكيل ديوان بلدية طبرق المكلف، مسعود الوهراني، استلام الصك المالي الخاص بملاك الأرض المقام عليها مكب القمامة جنوب المدينة، من وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة اليوم الأحد.

وقال الوهراني لـ«بوابة الوسط» إن استلام الصك جاء «بعد مشاورات وإجراءات إدارية معقدة من وزارة إلى أخرى»، وتبلغ قيمته «مليون و200 ألف دينار نظير أرض المكب التي تقدر مساحتها 120000 متر مربع».

وأضاف الوهراني «من يوم الغد الإثنين سنبدأ في إجراءات التسليم والتسلم بين المجلس البلدي طبرق وعائلة العجل الغيثي المالكة للأرض المقام عليها المكب، وبذلك سيفتح المكب بشكل رسمي».

وأثنى الوهراني على جهود المسؤولين بوزارة الحكم المحلي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في البيضاء لتعاونهم في حل أزمة مكب القمامة بمدينة طبرق.

وتعاني مدينة طبرق تكدس القمامة والنفايات في الشوارع والأحياء السكنية بسبب إغلاق مكب القمامة منذ 14 يومًا، فيما تحاول لجنة الأزمة والطورائ بالبلدية حل المشكلة برش المبيدات في كافة أنحاء المدينة.

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