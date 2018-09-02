الرئاسة الكورية: السراج ألغى زيارة سول بسبب قضايا داخلية

أعلنت الرئاسة بكوريا الجنوبية، الأحد، إلغاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، زيارته المقررة إلى سول هذا الأسبوع بسبب الأوضاع الداخلية في ليبيا.

وأكد الناطق باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كيم وي-كيوم، في تصريح صحفي، تأجيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى كوريا الجنوبية بسبب الأوضاع الداخلية في ليبيا، وفقما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية «يونهاب».

وكان من المقرر أن يزور رئيس المجلس الرئاسي كوريا الجنوبية، الأربعاء المقبل، لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وزيارة السراج إلى كوريا الجنوبية، كانت ستكون الأولى من نوعها من قبل رئيس ليبي، فيما كان سيكون لقاؤه مع الرئيس مون أول قمة ثنائية بين زعيمي كوريا الجنوبية وليبيا.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات.

وكان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك أعلن، مساء الأحد، أن السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس لمتابعة تطورات الموقف وصد الاعتداءات على العاصمة.