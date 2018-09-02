نقص الوقود يعرقل عمل الشركة العامة لخدمات النظافة في بني وليد

آلية تابعة لشركة خدمات النظافة في بني وليد. (الإنترنت)

قالت الشركة العامة لخدمات النظافة في بني وليد، إن تكدس القمامة في شوارع المدينة، يعود إلى عدم قدرتها على العمل بالطاقة الكاملة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل آلياتها، الذي تأخر وصوله إلى المدينة بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وناشدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الأحد، كلاً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والمجلس المحلي بني وليد ومديري محطات توزيع الوقود بالمدينة وضرورة توفير الوقود لآلياتها لكي تتمكن من القيام بخدماتها على أكمل وجه.

وذكرت الشركة أنه «في ظل الأزمة التي تشهدها مدينة طرابلس، التي أدت إلى عدم وصول الوقود إلى مدينة بني وليد ازدادت القمامة». وأضافت أنه «نظرًا لوجود السيول بأودية المدينة انتشرت الحشرات والبعوض».

وطالبت الشركة، بضرورة توفير الوقود لتشغيل آلياتها للعمل على مكافحة هذه الحشرات وتوفير أجواء نظيفة للمواطن، منوهة إلى أن سيارات الرش تحتاج إلى وقود الديزل والبنزين لتشغيل المحركات.