نقص الوقود يعرقل عمل الشركة العامة لخدمات النظافة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 02 سبتمبر 2018, 09:10 مساء
آلية تابعة لشركة خدمات النظافة في بني وليد. (الإنترنت)

قالت الشركة العامة لخدمات النظافة في بني وليد، إن تكدس القمامة في شوارع المدينة، يعود إلى عدم قدرتها على العمل بالطاقة الكاملة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل آلياتها، الذي تأخر وصوله إلى المدينة بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وناشدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الأحد، كلاً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والمجلس المحلي بني وليد ومديري محطات توزيع الوقود بالمدينة وضرورة توفير الوقود لآلياتها لكي تتمكن من القيام بخدماتها على أكمل وجه.

وذكرت الشركة أنه «في ظل الأزمة التي تشهدها مدينة طرابلس، التي أدت إلى عدم وصول الوقود إلى مدينة بني وليد ازدادت القمامة». وأضافت أنه «نظرًا لوجود السيول بأودية المدينة انتشرت الحشرات والبعوض».

وطالبت الشركة، بضرورة توفير الوقود لتشغيل آلياتها للعمل على مكافحة هذه الحشرات وتوفير أجواء نظيفة للمواطن، منوهة إلى أن سيارات الرش تحتاج إلى وقود الديزل والبنزين لتشغيل المحركات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي
رياضة محلية
ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
الدرسي: نحتاج رئيس حكومة واحد ومصرف مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح شامل
ليبيا
«فرانس برس»: صيف ليبي حارّ بين انقطاع كهرباء وارتفاع الأسعار.. والفوضى تحكم ...
ليبيا
الكاني لـ«بوابة الوسط»: نستعد لاقتحام أبوسليم خلال ساعات.. ولن نعود
ليبيا
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول