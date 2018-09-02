قتيلان و5 جرحى جراء سقوط قذيفة بمخيم لنازحي تاورغاء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 08:56 مساء

قال عضو لجنة المصالحة تاورغاء، عبدالنبي أبوعرابة، إن اثنين من نازحي تاورغاء قُـتلا وأُصيب خمسة آخرون جراس سقوط قذيفة على مخيم الفلاح في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد.

وأوضح أبوعرابة، المشرف على المخيم رقم «2» لنازحي تاورغاء بمنطقة الفلاح، أن سقوط قذيفة «هاون» تسببت في إصابة أضرار مادية أيضًا وحالة من الهلع بين سكان المخيم.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، و«تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الخاصة بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية».

وحذر المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر مكتبه الإعلامي «كل مَن يحاول استغلال الوضع الراهن من مجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تستهدف ترهيبهم بعواقب جد وخيمة».

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