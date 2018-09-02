العثور على مخزن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في شحات

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 02 سبتمبر 2018, 08:31 مساء

أعلن جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات، الأحد، أن عناصره عثروا على مخزن بإحدى الورش بالمنطقة الصناعية ممتلئ بمواد غذائية وخضراوات غير صالحة للاستهلاك.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن بوأغريب لـ«بوابة الوسط»، إن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من البقوليات والبهارات والمواد الغذائية الأخرى غير الصالحة للاستهلاك البشري، لافتًا إلى أن ذلك جاء ضمن حملة أطلقها الجهاز على الأنشطة التجارية في المدينة.

وأوضح بوأغريب أن المخزن «غير صالح، بل غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية»، مؤكدًا إعدام الجهاز كمية من المضبوطات نظرًا لسوء التخزين وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

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