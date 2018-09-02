شحن 234 حاوية فارغة من ميناء البريقة إلى إيطاليا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 02 سبتمبر 2018, 08:05 مساء
الناقلة «AVILA» أثناء شحن الحاويات الفارغة من ميناء البريقة. ( تصوير: صلاح ناصف)

أنهت الناقلة التجارية «AVILA» مساء الأحد، تحميل نحو 234 حاوية فارغة من ميناء البريقة البحري، سيتم نقلها إلى إيطاليا.

وقال أحد العاملين في قسم المناولة والتخزين التابع لإدارة التشغيل بالشركة الليبية للموانئ، فرع ميناء البريقة لـ«بوابة الوسط» إن الحاويات الفارغة التي جرى تحميلها على متن الناقلة كانت تحتوي على بضائع عامة لعدد من الشركات النفطية بالمنطقة، التي جرى تفريغها ونقلها إلى شركة الزويتينة للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الخليج العربي للنفط، وشركة يارا النرويجية.

وأشار إلى أن الناقلة «AVILA» كانت قادمة من العاصمة طرابلس وستتجه بكامل حمولتها إلى إيطاليا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن مدة شحن وتحميل الناقلة استغرق ثلاثة أيام متواصلة.

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