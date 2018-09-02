بعد أسبوع من الاقتتال.. تضارب المعلومات حول الوضع الميداني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 07:08 مساء

تضاربت المعلومات حول الوضع الميداني في طرابلس، التي تشهد ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات، في وقت أعلن فيه المجلس الرئاسي حالة الطوارئ في العاصمة وضواحيها.

وبينما أعلن الناطق باسم «اللواء السابع مشاة» سعد الهمالي، الأحد، سيطرة القوات التابعة له على مقر وزارة الداخلية و«سيمافرو طريق المطار» بمحور طريق المطار وكلية ضباط الشرطة بمحور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، و«دحر العناصر الميليشياوية من منطقة الرابش ومحيط جامع أبوشعالة بمحور بوسليم بعد اشتباكات عنيفة»، إلا أن مصدرًا عسكريًّا نفى ذلك.

وقال المصدر العسكري لـ«بوابة الوسط» إن ما أعلنه «اللواء السابع مشاة» عن سيطرتهم على عدة مواقع في طرابلس «غير صحيح»، مشيرًا إلى أن القوات الخاصة بإمرة عماد الطرابلسي توصلت إلى اتفاق مع كتائب طرابلس يقضي بتشكيل «قوة مشتركة لحماية» العاصمة من تداعيات الفلتان الأمني.

وأضاف المصدر أن من بين بنود هذا الاتفاق «تسليم المقرات العسكرية التي كانت تتمركز بها الكتيبة 301 التابعة لوزارة الدفاع إلى القوات الخاصة» التي يقودها عماد الطرابلسي.

وقال سكان بالمنطقة الممتدة من النصب التذكاري بعين زارة حتى الطريق الدائري المؤدي إلى وادي الربيع، اتصلت بهم «بوابة الوسط» إن كافة المحال التجارية مغلقة، وخلت الطريق الرئيسية من المارة ما عدا تواجد مكثف لمسلحين وسيارات عسكرية، وراجمات صواريخ أُخفيت تحت الأشجار.

وأكد عبد السلام الغرياني، أحد هؤلاء السكان وهو موظف لم يتمكن من الذهاب إلى عمله، أن حالة من الفوضى والارتباك تسود المنطقة مع ورود معلومات عن فرار مساجين وانتشار مسلحين لا تعرف تبعيتهم لأي طرف.

في هذه الأثناء أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، مجددًا تأكيد أن «ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه»، معتبرًا أنه «يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضًا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
الدرسي: نحتاج رئيس حكومة واحد ومصرف مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح شامل
ليبيا
«فرانس برس»: صيف ليبي حارّ بين انقطاع كهرباء وارتفاع الأسعار.. والفوضى تحكم ...
ليبيا
الكاني لـ«بوابة الوسط»: نستعد لاقتحام أبوسليم خلال ساعات.. ولن نعود
ليبيا
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
في العدد 145: تجدّد الصراع للسيطرة على العاصمة ومصير أرامل «داعش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول