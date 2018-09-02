انطلاق الدورة التدريبية الخاصة بمديري وموظفي المراكز الانتخابية في بني وليد

انطلقت، الأحد، بكلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، الدورة التدريبية الخاصة بمديري وموظفي مراكز الاقتراع التي ستشهد انتخابات المجلس البلدي بني وليد منتصف سبتمبر الجاري.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد، جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة ستستمر إلى 11 سبتمبر الجاري، تحت إشراف اللجنة، وتستهدف تدريب موظفي الاقتراع على العملية الانتخابي؛ استعدادًا لإجراء انتخابات المجلس البلدي بالمدينة.

وكانت اللجنة الفرعية أعلنت أن عدد المترشحين لانتخابات المجلس البلدي ببني وليد بلغ 99 مرشحًا، من بينهم 85 مرشحًا للفئة العامة، و6 مرشحين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و8 مرشحات لفئة المرأة.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد اجتماعًا بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.