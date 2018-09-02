«داخلية الموقتة» تشكل لجنة لدراسة قانون الشرطة الجديد‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 02 سبتمبر 2018, 06:11 مساء

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة قانون الشرطة الجديد.

وأوضح القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، أن اللجنة يترأسها العقيد توفيق محمد الدرسي، وعضوية كل من المقدم ناجي الصالحين حماد والدكتور صلاح محمد المغربة، مضيفًا أن مهمتها دراسة قانون الشرطة الجديد ولها أن تبدي ما يعن لها من ملاحظات بخصوصه من حيث التعديل والتدقيق اللغوي.

وطالب القرار اللجنة بإعداد مذكرة مفصلة بالتعديلات في غضون سبعة أيام، كما أجاز لها الاستعانة بمَن تراه مناسبًا في سبيل إنجاز عملها.

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