«نواب بنغازي» يدعون الحكومة الموقتة إلى الانتقال للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 05:56 مساء

دعا أعضاء مجلس النواب عن بنغازي، الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، للانتقال إلى المدينة وممارسة أعمالها من هناك «نظرًا للدور السياسي» للمدينة «وانتصارها على الإرهاب»، مؤكدين أنها «أصبحت مدينة الأمن والأمان بفضل تضحيات أبناء المؤسسة العسكرية»، وفق بيان أصدروه اليوم الأحد.

وأشاد نواب بنغازي في البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» برئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني «على دعمه كافة البلديات بالمشاريع الحيوية»، و«أثبتت أنها تخدم المواطن بدعمها للقطاعات الخدمية».

واتهم نواب بنغازي، في البيان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـ«الانفراد بالسلطة»، معتبرين أن ذلك أدى «إلى حرب شوارع بمدينة طرابلس» التي تشهد ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة.

ووصف نواب بنغازي، حكومة الوفاق الوطني بـ«المرفوضة» مشيرين إلى أنها «عجزت» عن دعم البلديات و«باتت لا تدعم إلا الاقتتال والدمار»، منددين بما يتعرض له المدنيون في العاصمة طرابلس من اقتتال بين المجموعات المسلحة.

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