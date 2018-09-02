«اللواء السابع» يعلن السيطرة على مقر وزارة الداخلية بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 04:07 مساء

أعلن «اللواء السابع»، اليوم الأحد، سيطرته على مقر وزارة الداخلية و«سيمافرو طريق المطار» بمحور طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأشار، في بيان، إلى أنه يتقدم «في محور مشروع الهضبة - بوسليم» مشيرا إلى وقوع اشتباكات مع مسلحين في منطقة الرابش.

و نوه «اللواء السابع» إلى «التقدم على محوري عين زارة وطريق صلاح الدين.. وتقهقر الكثير من عناصر الميليشيات بعد غياب قياداتهم عن الميدان».

يشار إلى أن الوضع الميداني في العاصمة طرابلس سجل تطورًا نوعيا بعد سيطرة «اللواء السابع»على مناطق السراج والسواني والكريمية إثر اشتباكات اندلعت فجر اليوم.

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