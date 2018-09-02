بعد تفشي السرقة.. «اللواء السابع» يدعو الأجهزة الأمنية لتأمين أحياء السراج والسواني والكريمية بطرابلس

عملية نهب في أحد شوارع طرابلس. (الإنترنت)

أعلن اللواء السابع مشاة عن ورود «شكاوى من سكان السراج والسواني والكريمية تفيد بوقوع عمليات سطو مسلح وسرقة بعد انسحاب الميليشيات منها»، بعد ساعات من أنباء عن سيطرته على عدد من المناطق في طرابلس بعد اشتباكات استمرت نحو أسبوع.

وحث بيان صادر عن الناطق باسم اللواء السابع مشاة سعد الهمالي «الشرطة والأجهزة الأمنية على ممارسة مهامها في تأمين تلك المناطق».

وشهد الوضع الميداني في العاصمة طرابلس تطورًا نوعيًا بعد سيطرة اللواء السابع على منطقتي الكريمية وما يعرف بقصر الملك بعد تخلي الكتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الإسلامية بمنطقة السوالم عنها.