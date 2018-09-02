دبلوماسية إيطالية: أحداث طرابلس تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات

حطام مبنى دمرته القذائف خلال اشتباكات طرابلس. (بوابة الوسط)

طالبت مندوبة إيطاليا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماريانجيلا زابيا، بتأجيل الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن «ليبيا ليس لديها الشروط الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات».

وأضافت الدبلوماسية الإيطالية، في حوار إلى جريدة «لاستامبا» الصادرة اليوم، «تظهر أحداث الأيام الأخيرة في طرابلس مدى تعقيد الإطار الليبي ولإجراء الانتخابات، نحتاج إلى إطار تشريعي وسياسي».

ووصلت السفيرة الإيطالية الجديدة لدى الأمم المتحدة ماريانغيلا زابيا، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، إلى القصر الزجاجي بعد أن كانت مندوبة لدى حلف شمال الأطلسي.

وحول تنظيم مؤتمر في إيطاليا، قالت «البعض يسأل عما إذا كان المؤتمر يكون بمثابة باريس 2، وأود أن أخرج من هذه الفكرة القائلة إن روما وباريس تتعارضان بشكل تام في ليبيا».

وأضافت: «سيكون مؤتمرنا خطوة أخرى نرغب أن يكون أكثر شمولاً، سواء من خلال المكونات الليبية أو البلدان المعنية على المستويين الإقليمي والدولي».