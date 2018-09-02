«بلدي سبها»: تفجير مقر «الكتيبة 116 بسيارة مفخخة.. ولا أضرار بشرية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 02:01 مساء
حامد الخيالي (بوابة الوسط- أرشيفية)

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي اليوم الأحد، إن الانفجار الذي وقع أمام مقر «الكتيبة 116»، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي كان بفعل سيارة مفخخة.

وأوضح الخيالي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أنه سمع دوي انفجار كبير فجر اليوم أمام مقر الكتيبة «الكتيبة 116» بالقرب من معهد المهن الشاملة بالمدينة، مرجحًا وضع السيارة المفخخة في وقت سابق.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عنه أضرار مادية فقط، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور لمعرفة من وضع السيارة المفخخة، والقبض عليهم والكشف عنهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ونفى الخيالي نفيًا قاطعًا أن يكون الهجوم الذي استهدف مقر «الكتيبة 116» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي انتحاريًا، مؤكدًا أن الاستهداف كان بسيارة مفخخة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول