«بلدي سبها»: تفجير مقر «الكتيبة 116 بسيارة مفخخة.. ولا أضرار بشرية

حامد الخيالي (بوابة الوسط- أرشيفية)

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي اليوم الأحد، إن الانفجار الذي وقع أمام مقر «الكتيبة 116»، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي كان بفعل سيارة مفخخة.

وأوضح الخيالي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أنه سمع دوي انفجار كبير فجر اليوم أمام مقر الكتيبة «الكتيبة 116» بالقرب من معهد المهن الشاملة بالمدينة، مرجحًا وضع السيارة المفخخة في وقت سابق.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عنه أضرار مادية فقط، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور لمعرفة من وضع السيارة المفخخة، والقبض عليهم والكشف عنهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ونفى الخيالي نفيًا قاطعًا أن يكون الهجوم الذي استهدف مقر «الكتيبة 116» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي انتحاريًا، مؤكدًا أن الاستهداف كان بسيارة مفخخة.

