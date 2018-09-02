مساعدات غذائية لـ750 عائلة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 12:42 مساء
جمعية أيادي الخير خلال توزيع المساعدات. (بوابة الوسط)

أرسلت جمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية قافلة مساعدات غذائية للمحتاجين بسرت.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي بسرت إلى «بوابة الوسط» السبت، إن المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الغذاء العالمي، بإشراف لجنة الأزمة بالبلدية.

وأضاف أن المساعدات خصصت لـ 750 عائلة محتاجة، من بينهن أرامل ومطلقات وعدد من أصحاب المساكن المدمرة.

واوضح المصدر أن المساعدات الغذائية تحتوي على حصة غذائية متكاملة وزنها خمسون كيلو جرام، تكفي لأكثر من شهر وتشمل زيت الطهي والطماطم والأرز والمكرونة والدقيق والسكر والحمص.
وتوزع الساعدات لجنة الأزمة بسرت التى يشرف عليها عضو المجلس البلدي، ورئيس لجنة الأزمة والطواريء المهندس أبوبكر الجلاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول