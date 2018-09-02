مساعدات غذائية لـ750 عائلة بسرت

جمعية أيادي الخير خلال توزيع المساعدات. (بوابة الوسط)

أرسلت جمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية قافلة مساعدات غذائية للمحتاجين بسرت.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي بسرت إلى «بوابة الوسط» السبت، إن المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الغذاء العالمي، بإشراف لجنة الأزمة بالبلدية.

وأضاف أن المساعدات خصصت لـ 750 عائلة محتاجة، من بينهن أرامل ومطلقات وعدد من أصحاب المساكن المدمرة.

واوضح المصدر أن المساعدات الغذائية تحتوي على حصة غذائية متكاملة وزنها خمسون كيلو جرام، تكفي لأكثر من شهر وتشمل زيت الطهي والطماطم والأرز والمكرونة والدقيق والسكر والحمص.

وتوزع الساعدات لجنة الأزمة بسرت التى يشرف عليها عضو المجلس البلدي، ورئيس لجنة الأزمة والطواريء المهندس أبوبكر الجلاب.