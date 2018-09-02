السراج يبحث آليات التنسيق العسكرية والأمنية في طرابلس

السراج خلال استقباله رئيس الأركان العامة في طرابلس، اليوم الأحد. (المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر القائد الأعلى بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، لمتابعة الأوضاع العسكرية والأمنية في ضواحي العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات مسلحة.

واطلع السراج على الترتيبات التي اتخذت لتوفير احتياجات الوحدات العسكرية لتأمين سلامة المواطنين وحمايتهم، إضافة إلى اليات التنسيق المتخذة بين المناطق والوحدات العسكرية والأمنية، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

كما اجتمع السراج مع وزير الدفاع المكلف اوحيدة نجم، وبحث خطة الوزارة لحماية المواطنين وتأمين المؤسسات الحيوية في الدولة.

كان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي أعلن في وقت سابق اليوم أن السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس لمتابعة تطورات الموقف وصد الاعتداءات على العاصمة.

وشهد الوضع الميداني في العاصمة طرابلس تطورًا لافتًا فجر اليوم، بعد سيطرة اللواء السابع على منطقتي الكريمية وما يعرف بقصر الملك بعد تخلي الكتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الإسلامية بمنطقة السوالم عنها.

رئيس المجلس الرئاسي خلال استقباله وزير الدفاع المكلف في طرابلس، اليوم الأحد. (المجلس الرئاسي)