20 موظفًا صينيًا يغادرون ليبيا

موظفة في شركة هواوي الصينية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر مقرب من شركة «هواوي ليبيا أوفيس» إن نحو 20 موظفًا صينيًا غادروا صباح اليوم الأحد، عبر مطار معيتيقة بطرابلس قاصدين مصراتة، على أن يتوجهوا إلى تونس العاصمة بعد ذلك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أن إدارة الشركة سهلت سفر الموظفين، بعد تصاعد حدة القصف والمواجهات في المدينة.

واحتدمت الاشتباكات في العاصمة طرابلس منذ الأحد الماضي، وسجلت تطورا هاما فجر اليوم بعد سيطرة اللواء السابع على منطقتي الكريمية وما يعرف بقصر الملك بعد تخلي الكتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الإسلامية بمنطقة السوالم عنها، فيما أكد مصدر لـ«بوابة الوسط» سيطرة «قوات صلاح بادي» على معسكر حمزة خلف خزانات النفط بطريق المطار.

وتعمل شركة «هواوي ليبيا أوفيس» في مجال تشغيل وصيانة معدات الاتصالات لشركات «ليبيانا، المدار، إل تي تي، وهاتف ليبيا، والدولية».