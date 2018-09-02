الهلال الأحمر: 400 بلاغ من أسر عالقة في مناطق الاشتباكات بطرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 02 سبتمبر 2018, 10:08 صباحا
دمار في سقف أحد المنازل بعد سقوط قذيفة بالعاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الأحد، تلقي 400 بلاغ من أسر عالقة في مناطق الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة، بهاء الكواش، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن البلاغات جاءت إلى غرفة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر فرع طرابلس عبر الأرقام التي خصصت للبلاغات، مؤكدًا أنه جارٍ التعامل مع البلاغات بشكل جدي.

ونوه إلى إخلاء 15 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات المسلحة بعد توفير ممر آمن بمنطقة خلة الفرجان، مطالبًا المواطنين بعدم ترك منازلهم إلا بعد وصول الفرق لمساعدتهم على الخروج وتوفير ممر آمن لهم حفاظًا على حياتهم.

وطالب الكواش من طرفي النزاع بوقف إطلاق النار لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات وتوفير ممر آمن لهم لإخراجهم.

وحددت بلدية طرابلس ثلاثة مواقع مبدئية لتجمع النازحين جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أسبوع.

وأوضحت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، أن هذه المواقع هي مدرسة شهداء بدر الكبرى في قرية الساعدي، ومدرسة الهادي عرفة بشارع النصر، ومدرسة الفيحاء فشلوم (تحت التجهيز).

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