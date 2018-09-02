بلدية بنغازي: صيانة شبكة المياه والصرف الصحي في الكيش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 08:58 صباحا
من أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في حي الكيش ببنغازي. (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي عن تواصل أعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقة الكيش.

وأوضح قسم الإعلام في البلدية أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبالتعاون مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي أعادت تشغيل محطة الصرف الصحي بحي الكيش رقم (1).

وأشارت إلى إنجاز أعمال تجميع غرفة المحابس، وتركيب جهاز التحكم فى المنسوب، وربط المضخات على لوحة التشغيل، وصيانة عدد من صمامات القفل وصمامات عدم الرجوع.

ونوهت إلى إنجاز حملات مكثفة لتنظيف عدد كبير من غرف الصرف الصحي لأعماق تصل إلى سبعة أمتار بالحي، للحد من الطفح الناتج عن وجود كميات من ترسبات المواد الصلبة التي أدت إلى قفل بعض الغرف، مع تنفيذ أعمال تركيب أغطية جديدة .

ودعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المواطنين إلى عدم رمى الأجسام الصلبة داخل غرف الصرف الصحي حفاظاً على الشبكة.

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