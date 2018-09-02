بلدية طرابلس تحدد ثلاثة مواقع لإيواء النازحين

ألية عسكرية تحترق في أحد مواقع الاشتباكات بالعاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

حددت بلدية طرابلس ثلاثة مواقع مبدئية لتجمع النازحين جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أسبوع.

وأوضحت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، أن هذه المواقع هي مدرسة شهداء بدر الكبرى في قرية الساعدي، ومدرسة الهادي عرفة بشارع النصر، ومدرسة الفيحاء فشلوم (تحت التجهيز).

ونوهت إلى توزيع مواد تنظيف ومياه شرب لست عائلات بمدرسة بدر الكبرى، وست أخرى بمدرسة الهادي عرفة.

كان جهاز الإسعاف و الطوارئ كشف عن زيادة أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات مدينة طرابلس، الأمر الذي ترتب عليه وجود عراقيل في أماكن الإيواء.

يشار إلى أن غرفة طوارئ مفوضية طرابلس للكشافة أعلنت أول من أمس عن إجـلاء قرابة 50 أسرة من مناطق النزاع المسلح جنوبي العاصمة طرابلس، جرى نقلها إلى مركز إيواء مؤقت بمدرسة «موسى بن نصير» في منطقة قرجي.

