مصدر عسكري: قوات صلاح بادي تسيطر على معسكر حمزة خلف خزانات النفط بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 02:35 صباحا

أكد مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط» أن «قوات صلاح بادي» تسيطر على معسكر حمزة خلف خزانات النفط بطريق المطار.

وأشار المصدر إلى سيطرة اللواء السابع على منطقتي الكريمية وما يعرف بقصر الملك بعد تخلي الكتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الاسلامية بمنطقة السوالم عنها.

كما رجح المصدر ذاته أن «تبلغ المواجهة أشدها عند هذه الليلة وصباح الغد».

وأكد سكان في مناطق طريق المطار وعين زارة وصلاح الدين بالعاصمة طرابلس في اتصالات بـ«بوابة الوسط» اشتداد أصوات القصف بالسلاح الثقيل، مشيرين إلى إخلاء سكان العمارات السكنية بمنطقة صلاح الدين.

 

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