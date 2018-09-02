غوتيريش يدين استمرار تصاعد العنف في طرابلس

دان الأمـين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار تصاعد العنف في العاصمة طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال.

وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لمن فقدوا أحباءهم. وذكـّر كل الأطراف بأن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وحث الأمـين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال.

ودعا غوتيريش كل الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي.