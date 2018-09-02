غوتيريش يدين استمرار تصاعد العنف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 02:10 صباحا

دان الأمـين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار تصاعد العنف في العاصمة طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال.

وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لمن فقدوا أحباءهم. وذكـّر كل الأطراف بأن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وحث الأمـين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال.

ودعا غوتيريش كل الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول