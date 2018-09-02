مصدر عسكري: اللواء محمد الحداد عثر عليه بمنطقة كرزاز شرق مصراتة

أكد مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط» أن آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد عثر عليه في «بيت شقيقه الملاصق لاستراحته وهو في حالة إغماء» بمنطقة كرزاز شرق مصراتة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن اللواء محمد الحداد بـ«حالة جيدة وموجود بإحدى بمستشفى الطوارئ مصراتة».

يذكر أن مصادر عسكرية من مصراتة، أكدت السبت، خطف اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف من قبل المجلس الرئاسي، عقب خروجه من اجتماع عسكري في المدينة.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن الحداد «كان يحضر اجتماعًا في المنطقة العسكرية الوسطى بمدينة مصراتة، ووقعت مشادة كلامية مع بعض المجموعات المحسوبة على التيار (المدخلي)، الذي رفض إرسال قوات من مصراتة إلى طرابلس تنفيذًا لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج الصادر أول من أمس بشأن تكليف آمر المنطقة العسكرية الغربية وآمر المنطقة العسكرية الوسطى بالإشراف على وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس».

وأوضحت المصادر أن المنطقة العسكرية بمصراتة موجودة بالقرب من مزرعة اللواء الحداد ومحل سكنه في منطقة «كرزاز» وبعد خروجه من الاجتماع وُجدت سيارته وبداخلها هواتفه المحمولة دون معرفة المكان الذي تم اقتياده إليه.

وذكرت المصادر أنه جارٍ التحقق من كاميرات المراقبة الموجودة في الطريق لمعرفة أي جهة مسؤولة عن خطف اللواء محمد الحداد.