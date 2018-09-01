بلدية طبرق تسعى لإنهاء الإجراءات المالية الخاصة بمكب القمامة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 01 سبتمبر 2018, 10:40 مساء
تكدس القمامة بجور مبنى بلدية طبرق بسبب إغلاق المكب. (بوابة الوسط)

يسعى المجلس البلدي طبرق، لإنهاء كافة الإجراءات المالية الخاصة بمكب القمامة الواقع جنوب المدينة، لحل أزمة تكدس المخلفات بالمدينة منذ 13 يومًا بسبب إغلاق المكب من أصحاب قطعة الأرض الذين يطالبون البلدية بدفع قيمة الأرض للسماح بإعادة فتح المكب.

وقال وكيل ديوان بلدية طبرق المكلف، مسعود الوهراني لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المساعي مع أصحاب الأرض الذين أغلقوا المكب «متواصلة بهدف إعادة فتح المكب لرفع القمامة والمخلفات من شوارع المدينة التي تكدست بها خلال الأيام الماضية جراء هذا الإغلاق».

وأضاف الوهراني أن وفدًا من المجلس البلدي طبرق يتواجد هذه الأيام بمدينة البيضاء، متوقعًا أن يتمكن من إنهاء كافة الإجراءات المالية «يوم الغد الأحد» لإنهاء «أزمة مكب القمامة بعد تسليم الصك للعائلة المتسببة في هذا الضرر، الذين أصروا على عدم فتح المكب إلا بعد تسليم المبلغ من قبل المجلس البلدي طبرق»، وفق قوله.

ودعا الوهراني أهالي طبرق إلى «أن يكونوا على قدر من المسؤولية ويتعاونوا في وضع القمامة بالساحة الموجودة أمام عمارات الستار سابقًا»، مؤكدًا أن أزمة القمامة «عاجلاً أم أجلاً سوف تنتهي بشكل نهائي».

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