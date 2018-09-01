سقوط قذيفة على مسجد قتيبة بن مسلم قرب حديقة الأحياء البرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 سبتمبر 2018, 10:17 مساء

أكد مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط» سقوط قذيفة مساء اليوم السبت، على مسجد قتيبة بن مسلم، الواقع قرب حديقة الأحياء البرية الواقعة في منطقة محاذية لطريق المطار بطرابلس، جراء تواصل الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة منذ أسبوع.

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