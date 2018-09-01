«تعليم الموقتة»: مستعدون لاستضافة امتحانات الدور الثاني للنازحين من اشتباكات طرابلس

وزير التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور فوزي بومريز. (أرشيفية: الإنترنت)

أبدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، السبت، استعدادها «للتنسيق مع الجهات المسؤولة لاستقبال الطلاب النازحين من مناطق الاشتباكات» في طرابلس «لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في المناطق الآمنة التابعة للحكومة الموقتة».

وقالت الوزارة في بيان، إنها «تستقبل بكل الأسى والحزن الأخبار عما يدور في العاصمة طرابلس من اشتباكات بين أطراف متصارعة، مهددة بذلك أرواح المدنيين الآمنين ومعطلة لمصالح البلاد ومضرة بثرواتنا ومقدراتنا ومواقعنا الحيوية».

وترحمت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة على أرواح «مَن قضوا في هذه الحرب من أبناء الوطن الواحد»، متمنية «الشفاء للجرحى» وداعية «إلى التهدئة وضبط النفس وتحكيم العقل وحقن الدماء».

وأكدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة حرصها على ضرورة استمرار العملية التعليمية وإيصال خدماتها لكل الطلاب.

كانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أعلنت، اليوم، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى 15 سبتمبر الجاري، بسبب الاشتباكات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ أسبوع بين مجموعات مسلحة.