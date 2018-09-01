مساعٍ لتوفير الوقود في بني وليد من مستودعات شركة البريقة بمصراتة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 01 سبتمبر 2018, 09:27 مساء

أفاد عضو لجنة الوقود والغاز بالغرفة الأمنية المشتركة بني وليد، علي البنداق «بوابة الوسط» السبت، بأنَّ اللجنة تواصلت مع مديري شركات التوزيع بمستودع البريقة فرع مصراتة من أجل تزويد المدينة بالوقود والمحروقات.

وتشهد مدينة بني وليد، هذه الأيام نقصًا حادًّا في الوقود والغاز بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في العاصمة طرابلس، لاسيما ضواحيها الجنوبية التي تشهد منذ أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضح البنداق أن «لجنة الأزمة تعمل ليل نهار، لكي تساهم ولو بقدر بسيط في رفع المعاناة عن أهالي مدينة بني وليد»، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية في طرابلس حالت دون توفير الوقود من مستودعات شركة البريقة للمدينة.

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