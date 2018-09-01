تجهيز مستشفى ميداني بمنطقة مشروع الهضبة أبوسليم في طرابلس

مستشفى ميداني تابع لجهاز الإسعاف. (أرشيفية: صفحة جهاز الإسعاف على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم السبت، تجهيز مستشفى ميداني آخر بمنطقة مشروع الهضبة أبوسليم في ضواحي العاصمة طرابلس، التي تشهد منذ أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد من العائلات من مواقع الاشتباكات.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» عن علي قوله: «منذ أربعة أيام وردنا بلاغ حول وقوع اشتباكات بمنطقة جنوب شرق طرابلس، حيث تم التواصل مع إدارة شؤون الجرحى وقمنا بإنشاء مستشفى ميداني متكامل وتم تسليمه إلى إدارة شؤون الجرحى» مؤكدًا أن «كافة سيارات الإسعاف تعمل على كافة جبهات القتال».

وأوضح علي أن إنشاء المستشفى الميداني بمنطقة مشروع الهضبة أبوسليم جاء بعد «خرق مساعي الهدنة لوقف إطلاق النار المعلنة سابقًا بين الأطراف الخاصة بالقتال»، مشيرًا إلى سقوط عدة قذائف فجر اليوم السبت على الأحياء المدنية في طرابلس من بينها فندق الودان، التي أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن الجهاز استجاب لعدة بلاغات استغاثة تلقاها من قبل المواطنين رفقة الهلال الأحمر وفرق الكشافة لإخلاء المدنيين العالقين داخل مناطق الاشتباك، منبهًا إلى أن الجهاز «يكاد يتوقف عن العمل وتقديم المساعدة بسبب النقص الحاد في مواد الإسعاف لعلاج الجرحى».

وطالب علي الجهات المعنية بضرورة «تقديم المساعدة بأسرع وقت ممكن» لجهاز الإسعاف والطوارئ، مناشدًا الأطراف المتقاتلة وقف إطلاق النار فورًا، والنظر للوضع المتأزم الإنساني الذي تعانيه طرابلس.

كما وجه علي نداءً عاجلًا إلى رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل السريع والفوري لدعم الجهاز بكافة الإمكانات التي يحتاجها، مؤكدًا أنه «إذا استمر القتال إلى الـ 12 ساعة القادمة فإن الجهاز لن يتمكن من تقديم أية مساعدات ما عدا سيارات الإسعاف فقط».

وفيما يخص وضع النازحين من مناطق الاشتباك، أضاف علي أن بلدية حي الأندلس وجهت نداءً عبر جهاز الإسعاف بالتوجه إلى مقر البلدية لاستيعاب النازحين، لكن الوضع ازداد سوءًا مما يحول دون استيعاب عدد أكبر من ذلك، مطالبًا الأطراف المتقاتلة بوقف إطلاق النار لعودة الأهالي لبيوتهم.

وأعلن أن مدير مصرف الدم يطلب من المواطنين، خاصة أصحاب الفصائل النادرة ضرورة التوجه إلى المصرف للتبرع بالدم، مؤكدًا أن هناك عدة حالات تحتاج إلى فصائل (0-/A-/B-/AB-) مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أماكن للتبرع بالدم هي مصرف الدم المركزي أبي ستة، والمستشفى الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا)، ومستشفى طرابلس المركزي شارع الزاوية.