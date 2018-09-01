أبوبكر الفقي انقدازن ينفي حل المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق

النائب الثاني لرئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، أبوبكر الفقي انقدازن. (بوابة الوسط)

نفى النائب الثاني لرئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، أبوبكر الفقي انقدازن، حل المجلس ومباركته لتأسيس مجلس أعلى جديد خلفًا له، مؤكدًا أن «المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الحالي لازال مستمرًّا».

وقال انقدازن لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن قيادات قبائل الطوارق «لم تتفق حتى الآن على حل المجلس الاجتماعي الحالي» موضحًا أن الظروف الراهنة التي تشهدها مختلف مناطق البلاد لا تسمح بذلك.

وجاء تصريح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للطوارق ردًّا على ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تأييده ومباركتهم لإنشاء جسم جديد يضم ممثلين عن مختلف مكونات قبائل الطوارق في ليبيا.

واعتبر انقدازن أن نشر هذه الإشاعات «هو إهانة تاريخية للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، خصوصًا في هذا التوقيت»، مؤكدًا أن قبائل الطوارق في ليبيا «ضد الإملاءات والتدخلات الخارجية والأجندات والمصالح الشخصية».

وكان الملتقى العالم لقبائل الطوارق، الذي عقد الاثنين الماضي في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد، أجل إعلان موقف من التطورات السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد، إلى حين تشكيل وفد من قبائل الطوارق للقاء الجهات السياسية الرئيسية في البلاد.