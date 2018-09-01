أبوبكر الفقي انقدازن ينفي حل المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 01 سبتمبر 2018, 06:50 مساء
النائب الثاني لرئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، أبوبكر الفقي انقدازن. (بوابة الوسط)

نفى النائب الثاني لرئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، أبوبكر الفقي انقدازن، حل المجلس ومباركته لتأسيس مجلس أعلى جديد خلفًا له، مؤكدًا أن «المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الحالي لازال مستمرًّا».

وقال انقدازن لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن قيادات قبائل الطوارق «لم تتفق حتى الآن على حل المجلس الاجتماعي الحالي» موضحًا أن الظروف الراهنة التي تشهدها مختلف مناطق البلاد لا تسمح بذلك.

وجاء تصريح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للطوارق ردًّا على ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تأييده ومباركتهم لإنشاء جسم جديد يضم ممثلين عن مختلف مكونات قبائل الطوارق في ليبيا.

واعتبر انقدازن أن نشر هذه الإشاعات «هو إهانة تاريخية للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، خصوصًا في هذا التوقيت»، مؤكدًا أن قبائل الطوارق في ليبيا «ضد الإملاءات والتدخلات الخارجية والأجندات والمصالح الشخصية».

وكان الملتقى العالم لقبائل الطوارق، الذي عقد الاثنين الماضي في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد، أجل إعلان موقف من التطورات السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد، إلى حين تشكيل وفد من قبائل الطوارق للقاء الجهات السياسية الرئيسية في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي