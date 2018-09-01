اللواء السابع يتهم «ميليشيات طرابلس» بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار

أثار سقوط قذيفة على فندق الودان وسط العاصمة طرابلس، ١سبتمبر ٢٠١٨ (الإنترنت)

اتهم «اللواء السابع مشاة» في ترهونة، اليوم السبت، «ميليشيات طرابلس» بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار المتفق عليه، نافيًا الاتهامات الموجهة إليه بشأن مسؤوليته عن القصف العشوائي على أحياء العاصمة الليبية.

وقال الناطق باسم «اللواء السابع مشاة» في ترهونة، سعد الهمالي في بيان صحفي: «أفادت قواتنا في الجبهة الأمامية بخرق ميليشيات طرابلس للهدنة المتفق عليها، وإطلاق عناصرهم النار على تمركزات اللواء السابع مشاة».

وجدد الهمالي نفيه كل الاتهامات الموجهة إلى اللواء السابع مشاة «بالمسؤولية عن القصف العشوائي على أحياء عاصمتنا الأسيرة»، مدينًا في الوقت ذاته «هذه الأعمال العدائية ضد المدنيين».

واعتبر الهمالي «أنه لا مستفيد من أعمال ترويع المدنيين سوى الميليشيات التي تحاول الضغط على» قواتهم «باستخدام ورقة قصف المدنيين وتأليب الرأي العام» ضدهم «في محاولة فاشلة ومفضوحة لاستمرار هيمنتهم على عاصمة كل الليبيين ومؤسساتها» وفق نص البيان.