«تعليم الوفاق» تعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 05:11 مساء

أعلنت وزارة التعليم، بحكومة الوفاق الوطني، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في الداخل إلى 15 سبتمبر الجاري، بناء على توصية من اللجنة التنفيذية العليا، بعد اجتماع موسع عقدته صباح اليوم السبت، مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، ومديرية أمن طرابلس ورئاسة جامعة طرابلس، وتواصلها مع مراقبي التعليم في باقي البلديات ورؤساء الجامعات المختلفة.

وقال المفوض بوزارة التعليم، عثمان عبدالجليل، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تأجيل الامتحانات يأتي «تقديرًا للظروف الأمنية والنفسية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا الطلبة جراء تصاعد حدة الاشتباكات جنوب طرابلس» داعيًا «أطراف النزاع إلى تغليب مصلحة الوطن على أي مكاسب ضيقة، وتحكيم صوت العقل والحكمة».

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