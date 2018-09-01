مصادر دبلوماسية: اشتباكات طرابلس تدفع إيطاليا لمراجعة سياساتها في ليبيا

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | السبت 01 سبتمبر 2018, 02:33 مساء
أثار سقوط قذيفة على فندق الودان وسط العاصمة طرابلس، ١سبتمبر ٢٠١٨ (الإنترنت)

قالت مصادر دبلوماسية إيطالية في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الأحداث المتسارعة في طرابلس واحتدام المواجهة المسلحة بين الميليشيات التي خرجت عن نطاق سيطرة المجلس الرئاسي بشكل واضح تدفع إيطاليا لمراجعة واعادة تقييم سياساتها في ليبيا.

وأكدت مصادر متطابقة أن إيطاليا لم تتخل عن عزمها تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في نوفمبر المقبل، رغم ما يعترض ذلك من متاعب تتعلق بالوضع في طرابلس أولا وبمناورات فرنسا المستمرة لإحباط المؤتمر، مشيرة إلى أن محادثات كبار المسؤولين الإيطاليين الأخيرة في القاهرة، التي شملت نائبي رئيس الحكومة سالفيني وديمايو ووزير الخارجية ملانيزي تدفع نحو التفاؤل.

وحذرت صحيفة «الفوليو» اليوم السبت في مقال كتبه خبير الشؤون الليبية دانلي رينيري من محاولات البعض إزاحة السفير الإيطالي جوزريبي بيروني من منصبه، قائلة إنّ رضوخ روما لمطالب المشير حفتر بإبعاد السفير سيخدم المصالح الفرنسية.

بدورها، قالت صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» (الحدث اليومي) إنّ وزير الداخلية الإيطالي ورئيس رابطة الشمال ماتيو سالفيني سيغير منصبين رئيسيين في الوكالات الاستخبارية الإيطالية وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن سالفيني سيقيل كلاً من أليساندرو بانسا رئيس إدارة التنسيق بين المخابرات، وألبرتو مانينتي الذي يقود الاستخبارات الخارجية منذ فترة طويلة ويدير الملف الليببي بشكل مباشر بالتنسيق مع مؤسسة إيني للطاقة..

وكانت حكومة باولو جنتيلوني الاشتراكية الأخيرة قد ثبتتهما في منصبيهما، وذلك بعد الانتخابات التي جرت في الرابع من مارس الماضي، بسبب صعوبة العثور على أغلبية حكومية.

وسيكون على رئيس الحكومة الحالي جوزيبي كونتي إيجاد بديل عن كل من أليساندرو بانسا رئيس إدارة التنسيق بين المخابرات، وألبرتو مانينتي الذي يقود الاستخبارات الخارجية.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة بانسا، أحد نائبيه، أي إنريكو سافيو أوالجنرال كارمينه ماسييلو، بينما يحتفظ مدير المخابرات الداخلية ماريو بارينتي بمنصبه.

ورجحت مصادر مطلعة أن تخلف المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الإيطالية إليزابيتا بيللوني، ألبرتو مانينتي في قيادة الاستخبارات الخارجية

ومانيتي هو من مواليد ترهونة بليبيا وتربطه علاقات وثيقة مع مختلف أطراف الأزمة في ليبيا وفي مقدمتهم المشير حفتر، ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب أيضاً الجنرال جوفاني كارافيللي المسؤول عن ملف الهجرة من ليبيا.

ومن المقرر كذلك تغيير قيادة أركان الجيش الإيطالي، حيث سيعين الجنرال كلاوديو غراتسيانو في منصب عسكري في حلف الناتو في بروكسل، وسيكون على مجلس الوزراء الإيطالي إيجاد خليفة له قد يكون الجنرال إنزو فيتشاريللي، أو الجنرال كارلو ماغراسي.

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