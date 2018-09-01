معيتيق يرحب بجهود مشايخ الزاوية والزنتان لوقف إطلاق النار بمنطقة صلاح الدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 02:30 مساء
معيتيق خلال لقائه وفد مشايخ أعيان الزاوية والزنتان (إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

رحب النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، بالجهود التي بذلها مشايخ وأعيان مدينتي الزاوية والزنتان لوقف إطلاق النار في منطقة صلاح الدين إحدى ضواحي العاصمة طرابلس.

والتقى معيتيق وفد من مشايخ وأعيان مدينتي الزاوية والزنتان، الذين استعرضوا معه نتائج الجهود التي بذلوها من أجل وقف إطلاق النار بين طرفي الاشتباك، وفق ما أوردت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأكدوا للنائب، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء صباح اليوم السبت، أن بنود الاتفاق تقضي بانسحاب الطرفين من مواقع الاشتباكات، ودخول قوات محايدة تابعة للمنطقتين العسكرية الوسطى والغربية لبسط الأمن في المنطقة الفاصلة، تمهيدًا لعودة الأهالي إلى بيوتهم واستئناف الحياة في جنوب طرابلس بشكل طبيعي.

فيما أكد النائب دعم المجلس الرئاسي للجهود التي قامت بها لجنة فض النزاع ودعا الأطراف لضبط النفس واحترام بنود الاتفاق من أجل المحافظة على استقرار وأمن العاصمة.

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