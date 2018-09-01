إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 02:03 مساء
بوابة الخروج من ليبيا إلى تونس في معبر رأس إجدير

أعلن الأمن المركزي رأس جدير، إعادة افتتاح معبر رأس جدير من الجانب الليبي، بدءًا من اليوم السبت، على أن تكون الحركة مفتوحة بين الجانبين وفق الضوابط والقوانين الليبية، وخاصة فيما يتعلق بحركة البضائع.

وافتتح المعبر اليوم في الساعة 12 ظهرا حسب الصفحة الرسمية للأمن المركزي على موقع «فيسبوك» وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية لحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن معبر رأس جدير مع تونس مغلق منذ أكثر من شهر تقريبًا، على خلفية عدة مشاكل أبرزها أنشطة التهريب، وتعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية.

وجاء ذلك بعد أن تظاهر عشرات التونسيين من القرى الحدودية وأغلقوا حركة الطريق إلى المعبر، للضغط على السلطات الليبية للسماح لهم بتهريب السلع المدعومة عبر المعبر، كما قاموا باحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح التهريب.

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