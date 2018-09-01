12 بحثا علميا لإعمار سرت

من أعمال الإصلاحات في السجل المدني بمدينة سرت. (بلدية سرت)

ناقشت اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لورشة العمل حول إعادة إعمار مدينة سرت ملخصات 12 بحثا علميا بحثا علميا مقدما من عدد من الأساتدة .

وقال المتحدث الرسمي بالمجلس البلدي سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عميد بلدية سرت مختار المعداني حضر جانبا من اجتماع اللجنة برئاسة رئيسها بشير عبد الله.

وقررت اللجنة عقد ورشة العمل حول إعادة إعمار مدينة سرت يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أكتوبر المقبل بجامعة سرت برعاية بلدية سرت.

وتدراست اللجنة الترتيبات لعقد الورشة من حيث توفير الإمكانيات وتوجيه الدعوات الرسمية للحضور منها للمجلس الرئاسى والدولة.