مدير مطار معيتيقة يرجح عودة المطار إلى العمل غدا

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 01 سبتمبر 2018, 01:34 مساء
مطار معيتيقة الدولي (بوابة الوسط - أرشيفية)

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، اليوم السبت، إن المطار لا توجد به أي أضرار مادية، لكنه قال «أوقفنا الرحلات وحركة الملاحة الجوية كإجراء احترازي». 

وأشار الطبيب في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إلى أن إيقاف حركة الملاحة الجوية إجراء احترازي تحسبًا لأي طارئ وحفاظًا على الطائرات ، مؤكدًا أن قذيفة واحدة فقط سقطت قرب المهبط، بينما سقطت القذائف الصاروخية العشوائية في المناطق المجاورة للمطار. 

وأضاف، أن كافة العاملين والموظفين متواجدون بالمطار والهدوء يسود المنطقة الآن، وتم نقل كافة الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. 

وفي سؤال لـ«بوابة الوسط» عن الوقت المتوقع لعودة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي: «ننتظر المستجدات ومن المرجح عودتها يوم الغد في حال توقف القصف العشوائي وهذا بالاتفاق مع مصلحة الطيران المدني»، مضيفًا «نحاول تخفيف المعاناة على المواطنين المسافرين ونجنبهم التنقل بين المدن».

كانت شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت نقل رحلاتها المدرجة عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة اعتبارا من اليوم السبت.

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