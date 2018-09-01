تأجيل المنتدى التونسي الليبي الى 27 سبتمبر الجاري

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 01 سبتمبر 2018, 01:29 مساء
ملصق المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي. (بوابة الوسط)

أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إرجاء موعد انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي إلى 27 سبتمبر الجاري، إذ يشهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الدولتين.

‎وذكر مجلس الاعمال في بيان، اليوم السبت، أن تونس تحتضن يومي 27 و 28 سبتمبر الحالي في فندق «لايكو» بالعاصمة أحد أكبر المواعيد الاقتصادية، وأهمّها وهو المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بعدما كان مقررا في 13 سبتمبر.

ولم يوضح المصدر خلفيات تقديم أعمال المنتدى الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي الليبي، مشيرا إلى هدفه الرامي إلى «استكشاف فرص الاستثمار في البلدان الإفريقية بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين».

‎ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

وأضاف البيان أن «نسبة نمو المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بلغت خلال عشرية 2000 - 2010 ما لا يقل عن 9 % أي أنها كانت أرفع من نسبة النموّ العالمي التي كانت في حدود 6 % آنذاك» مشيرة إلى أن «التدفّق التجاري الثنائي بين البلدين الأهمّ على الإطلاق بين كافة المبادلات في شمال إفريقيا».

وتقرر إرسال المنتدى عقب الزيارة وفدا من رجال الاعمال التونسيين للعاصمة الليبية طرابلس شهر أغسطس الماضي.

والمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي سيهتم بدفع التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في قطاعات الصحة والنقل من خلال إعادة فتح الخط البحري بين صفاقس وطرابلس عبر جرجيس وقطاع التجارة والخدمات والبناء.

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