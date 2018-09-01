بعد سقوط قذيفة عشوائية.. سيارات الإسعاف تهرع إلى فندق الودان (صور)

طرابلس - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 12:56 مساء
سيارات الإسعاف في محيط فندق الودان (الإنترنت)

هرعت سيارات الإسعاف، فجر اليوم السبت، إلى مقر فندق الودان وسط العاصمة طرابلس، إثر تعرضه لقصف عشوائي، في تواصل للاشتباكات التي تشهدها العاصمة منذ يوم الأحد الماضي.

وكان الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي، قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «بعد خرق الهدنة مجددًا، تواصل القصف الصاروخي العشوائي على عدة مناطق في ساعات الصباح الأولى».

وفي السياق، سقطت قذيفة صاروخية أخرى على منزل عائلة «الزحاف» في بن عاشور بالقادسية، قرب مقر رئاسة الوزراء.

وكان طرفا النزاع توصلا لاتفاق على وقف لإطلاق النار إلا أن القصف الصاروخي العشوائي كسر هذا التعهد، بسقوط أكثر من خمس عشرة قذيفة عشوائيًا على بلدية سوق الجمعة أمس الجمعة وحتى ساعات الصباح الأولى ليوم السبت.

سيارات الإسعاف في محيط فندق الودان (الإنترنت)
سيارات الإسعاف في محيط فندق الودان (الإنترنت)
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