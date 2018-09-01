ثلاثة جرحى في تجدد القصف العشوائي وسط طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 01 سبتمبر 2018, 08:48 صباحا
آثار تجدد القصف العشوائي على العاصمة طرابلس صباح اليوم (الإنترنت)

أعلن مصدر طبي إصابة ثلاثة مدنيين في فندق الودان وسط العاصمة الليبية طرابلس جراء القصف الصاروخي العشوائي. 

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت« بعد خرق الهدنة مجددا، تواصل القصف الصاروخي العشوائي على عدة مناطق في ساعات الصباح الأولى»، منوها إلى «سقوط قذيفة على منزل بمنطقة عاشور على أحد المنازل دون وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عنه أضرار مادية فقط». 

وأوضح علي، أنه لم تردنا أي بلاغات عن سقوط ضحايا إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، مؤكدًا العمل على إنشاء مستشفى ميداني آخر بمنطقة أبو سليم تحسبًا لإي طارئ.

يذكر أن طرفي النزاع توصلا لاتفاق على وقف لإطلاق النار إلا أن القصف الصاروخي العشوائي لم يتوقف، حيث تجدد القصف صباح اليوم بعد سقوط أكثر من خمس عشرة قذيفة عشوائي على بلدية سوق الجمعة أمس الجمعة.

آثار دماء بعد تجدد القصف العشوائي على العاصمة طرابلس صباح اليوم (الإنترنت)
آثار تجدد القصف العشوائي على العاصمة طرابلس صباح اليوم (الإنترنت)
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