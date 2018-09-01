خطط أمنية لتأمين مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 08:37 صباحا
عناصر أمنية على بوابة مقر المفوضية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن مراجعة مراجعة الترتيبات الأمنية بمقرات المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى وضع خطط وإجراءات لمنع أي خروقات أمنية.

وأشارت بيان صادر عن الوزارة إلى «توفير الحماية اللازمة للمقرات والعاملين بها والبيئة المناسبة لدعم عمل المفوضية بما يمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل».

وفي يوليو الماضي، تسلمت مفوضية الانتخابات مقرها الجديد في منطقة سيدي المصري بطريق الهضبة الشرقية، في طرابلس، بعد أن تعرض المبنى القديم لهجوم انتحاري في مايو الماضي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى وخسائر بالمبني.

إحدى عمليات التفتيش على بوابة إلكترونية. (وزارة الداخلية).
عنصر أمني على أحد الحواجز الإلكترونية بالمفوضية. (وزارة الداخلية).
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