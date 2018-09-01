مستشفى الجلاء ينظم ورشة عمل للتخدير بحضور زوار من السعودية وكندا

اختتمت بمسشتفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي ورشة عمل بعنوان «التخذير الموضعي بإستخدام جهاز تصوير الموجات فوق الصوتية».

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعه، إن ورشة العمل كانت بإشراف الجمعية الليبية للتخدير والعناية الفائقة وقسم التخدير كلية الطب جامعة بنغازي.

وأوضحت البرغثي، أن المستهدفين من ورشة العمل خمسة عشر طبيبًا من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي، واستمرت لثلاثة أيام متتالية، بإشراف مباشر من رئيس قسم التخدير الدكتور عبدالحق المنصوري، حيث كان اليوم الأول محاضرات نظرية واليومين التاليين كان تدريب عملي على المرضى بإشراف الأطباء الزوار من المملكة العربية السعودية وكندا.

وفي اليوم الختامي لورشة العمل تم تكريم الأطباء الزوار من قِبل الجمعية الليبية للتخدير والعناية الفائقة وقسم التخدير كلية الطب جامعة بنغازي.