القوة المشتركة أبوسليم: توقف الاشتباكات في محيط معسكر اليرموك وصلاح الدين

أكد الناطق باسم القوة المشتركة أبو سليم، مهند معمر، توقف الاشتباكات في محيط معسكر اليرموك ومنطقة صلاح الدين، مشيراً إلى تراجع «كتيبة الكانيات» إلى كوبري سوق الأحد.

واستغرب مهند معمر في أتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» الجمعة «من القذائف التي تسقط بشكل عشوائي على احياء متفرقة من مدينة مدينة طرابلس رغم أن كتيبة الكانيات تراجعت إلى كوبري سوق الأحد».

واعتبر الناطق باسم القوة المشتركة أبو سليم أن هناك «أيادي خفية استغلت الوضع الراهن لنشر الفوضى داخل المدينة»، كما تساءل عن «الطرف الذي يقف وراء هذا وما دوافعه للزيادة في تازم الوضع داخل العاصمة ولصالح من يتم ذلك».

يذكر أن العديد من القذائف العشوائية،سقطت الجمعة، على منازل ومؤسسات حكومية، من بينها مركز العلاج الطبيعي بمنطقة السبعة في العاصمة طرابلس، جراء الاشتباكات المستمرة منذ الأحد الماضي.